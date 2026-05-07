Сестра Жанны Фриске показала на видео квартиру певицы в Москве

Блогер Наталья Фриске показала московскую квартиру сестры, певицы Жанны Фриске, по просьбам поклонников. Она сняла на видео сохранившийся в ней интерьер, опубликовав ролик в Instagram*.

Фриске посетила квартиру сестры вместе с матерью. По словам блогера, сейчас в квартире никто не живет. Родственники покойной певицы периодически проверяют жилье. Квартира досталась в наследство сыну певицы.

Жанна Фриске умерла от тяжелейшей формы рака — глиобластомы — летом 2015 года. За два года до этого артистка родила сына от телеведущего Дмитрия Шепелева.

Родители певицы и ее сестра лишены возможности общаться с ребенком, который живет в семье отца. Шепелев против их общения.

Прошлым летом Наталья Фриске попала в больницу после перенесенной ангины. Она рассказывала подписчикам, что из-за возникшего абсцесса ее экстренно прооперировали.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.