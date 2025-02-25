Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что не позволяет сыну Платону видеться с родителями Жанны Фриске из соображений безопасности. Об этом он рассказал в интервью журналистке Надежде Стрелец .

«Для меня важно, чтобы во всей этой истории Платон был в безопасности. Я умолял родителей Жанны не втягивать его в эту историю. Мне говорили, что пригласили представителей какой-то телепрограммы „показать Платошку“. Я отвечал, что сын не цирковая собачка», — сказал он.

По словам Шепелева, после смерти Фриске, когда он забирал Платона из дома ее родителей, отец певицы накинулся на него с ножом.

«Не самый дипломатичный способ выяснения отношений. Спустя несколько месяцев двое человек в федеральном розыске караулили меня и ребенка, чтобы напасть и отобрать его. В итоге мой охранник со сломанной рукой», — добавил телеведущий.

Ранее отец Фриске заявил, что в первый месяц болезни певицы Шепелев прятался и отдыхал в клубах.