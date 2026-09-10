Организаторы задумались о переносе концертов Канье Уэста в Москву

РЕН ТВ: вместо Санкт-Петербурга Канье Уэст может выступить с концертами в Москве

Из-за проблем с организацией гастролей в Санкт-Петербурге команда рэпера Канье Уэста задумалась об их переносе в Москву. Об этом сообщил источник РЕН ТВ .

Инсайдер со стороны артиста сообщил, что до сих пор неизвестно наверняка, состоятся ли гастроли в Санкт-Петербурге. Рассматривается вариант с переносом шоу в Москву.

Официально организаторы пока не объявляли об отмене концертов 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге, но из соцсетей Say Agency пропало несколько постов о приезде рэпера. Кроме того, пресс-служба «Газпром Арены» опровергла информацию о наборе персонала к выступлению Уэста.

Ранее рэпер Баста (Василий Вакуленко) позвал Уэста в поездку по России. После концертов в Санкт-Петербурге он пригласил звезду в Краснодар и Ростов-на-Дону.