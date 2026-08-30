«Кукушка улетит». Баста пригласил Канье Уэста прокатиться по России

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) пригласил американского коллегу Канье Уэста после концертов в Санкт-Петербурге в Краснодар и Ростов-на-Дону. Артист отметил, что музыканту стоит прокатиться по России, сообщило издание «Газета.Ru» .

Баста признался, что считает Уэста талантливым музыкантом и реформатором, у которого в жизни не все так просто. Это и скандалы, и психические проблемы, но он все-равно идет к своей мечте. Рэпер добавил, что не сможет лично посетить петербургский концерт Уэста из-за работы.

«Пусть он приезжает в Краснодар и Ростов-на-Дону. В Питере можно быстро отстреляться и поехать. Приглашаю, конечно», — сказал артист.

Баста добавил, что Уэсту стоило бы прокатиться по России, увидеть своими глазами, сколько здесь замечательных городов. Артист пошутил, что, если рэпер все это увидит, то «у него кукушка улетит так, что никто не поймает».

Ранее Баста и Гуф на совместном концерте в Москве устроили гендер-пати для двух пар.