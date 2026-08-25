Канье Уэст остался без «Газпром Арены». Что будет с концертами в Петербурге

Приезд легендарного американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербург оказался под вопросом после внезапного отказа «Газпром Арены» предоставить площадку для проведения шоу. При этом организатор выступлений Say Agency отмену концертов пока не подтвердил. Почему возник конфликт между площадкой и организатором, где может выступить Уэст, если петербургский стадион окончательно откажется его принять, и что будет с уже купленными билетами, разобрался 360.ru.

Почему «Газпром Арена» отказалась от концертов Канье Уэста

О том, что анонсированные на 10 и 11 октября концерты Канье Уэста не состоятся на «Газпром Арене», стало известно 24 августа. Пресс-служба стадиона объявила, что не подписывала договор аренды с организатором — московским агентством Say Agency.

«„Газпром Арена“ не являлась и не является организатором данного мероприятия. Этим занималось московское концертное агентство Say Agency», — заявили в пресс-службе.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / www.globallookpress.com

Директор площадки Виктория Кондратьева на вопрос телеграм-канала Mash о причинах такого решения посоветовала обратиться в футбольный клуб «Зенит». При этом еще за неделю до заявления площадка анонсировала два выступления Уэста в социальных сетях. «Зенит» после этого запустил розыгрыш билетов, а «Газпром Арена» поделилась его публикацией. Информация о концертах исчезла с сайта стадиона только после заявления о невозможности их проведения.

Кто должен согласовать концерты Канье Уэста

Для Say Agency решение площадки оказалось неожиданным. В пресс-службе компании заявили, что узнали о нем из СМИ. По версии агентства, анонс концертов появился после получения официального письма, согласованного площадкой. «Газпром Арена» также предоставила организаторам техническую спецификацию и направила договор аренды, который стороны должны были подписать до 27 августа. Генеральный директор Say Agency Анна Субчева подчеркнула, что отменять концерты компания не собирается. В телеграм-канале «Фонтанки» сообщили, что организаторы начали продавать билеты до получения необходимого согласования городских властей. Там также утверждалось, что Say Agency не обращалось в Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

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Однако действующий с 2020 года порядок согласования культурных и зрелищных мероприятий численностью более 300 человек содержит важную деталь. Если концерт проходит в здании или сооружении, заявителем выступает правообладатель объекта. Именно он берет на себя получение необходимых согласований и направляет документы в Комитет по культуре не позднее чем за пять рабочих дней до мероприятия. В Say Agency заявили, что получить все согласования до начала продажи билетов было невозможно. По словам Субчевой, необходимые документы подают примерно за 30 дней до мероприятия, а согласованием концертов Уэста занималась «Газпром Арена». Таким образом, на 24 августа установленный срок подачи заявки на концерты 10 и 11 октября еще не истек. До указанной Say Agency даты подписания договора аренды также оставалось три дня. В Комитете по культуре Петербурга причины происходящего объяснять не стали.

«У них надо выяснять, не от нас же заявление такое», — заявили там телеграм-каналу «Осторожно, новости». Официального сообщения об отказе ведомства согласовать концерты также не появилось.

Фото: РИА «Новости»

При этом на сайте «Фонтанки» версия произошедшего сформулирована иначе. Два источника утверждали, что концерт не согласовали во всех необходимых инстанциях. По словам одного из них, выступление Уэста пытались устроить еще около полугода назад, но другие организаторы якобы получили устный отказ. Другой источник связал нынешнюю ситуацию с неким «звонком из Москвы». Официального подтверждения этой версии нет. Позже источник «Фонтанки» в «Газпром Арене» заявил, что стадион запросил у организаторов документы о согласовании мероприятия с городскими структурами. Пока их нет, проведение концертов «остается под вопросом». В Say Agency настаивают, что значительную часть согласований должна была проводить сама площадка.

На какой площадке в России может выступить Канье Уэст

Если «Газпром Арена» окончательно откажется принимать Уэста, организаторам придется искать другую площадку. По данным Say Agency, на два концерта продали более 100 тысяч билетов. Телеграм-канал Mash на Мойке назвал возможной альтернативой «СКА Арену», которая может принять до 23 тысяч человек на концертах и шоу. Еще один вариант — открытый стадион «Петровский» примерно на 21 тысячу зрителей.

Опыт Уэста показывает, что наличие крыши необязательно: в августе его концерт на открытом Центральном стадионе Алма-Аты посетила 31 тысяча человек.

Фото: Zhou Huimin/XinHua / www.globallookpress.com

Равноценной «Газпром Арене» площадки в Петербурге фактически нет. Для сохранения выступлений в городе придется увеличить их количество либо ограничить число зрителей. Другой вариант предложила Москва. Генеральный директор спорткомплекса «Лужники» Павел Поселенов заявил о готовности рассмотреть проведение концерта Уэста. «Если организатор к нам обратится, то мы будем рассматривать их предложение», — сказал он телеграм-каналу Mash. «Лужники» рассчитаны примерно на 81 тысячу зрителей, поэтому позволяют сохранить формат двух больших концертов.

Что будет с билетами на концерты Канье Уэста

Зрителям пока рано требовать деньги за билеты. Об этом ведущей 360.ru Елене Кононовой заявил председатель Московской коллегии адвокатов «Ермаков и партнеры» Кирилл Ермаков. Он пояснил, что организатор официально не отменил концерты Канье Уэста и настаивает, что они состоятся.

«Понятия невозвратного билета в законе не существует. У нас есть закон, который регулирует подобную деятельность. Это Основы законодательства Российской Федерации о культуре. И статья 52.1 как раз полностью охватывает весь вопрос с подобным концептом», — отметил Ермаков.

Фото: Daniel DeSlover/ ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

По его словам, при отмене, переносе или изменении программы по независящим от зрителя обстоятельствам покупатель вправе потребовать возврата денег. «Если по вине организатора или площадки будет отменен концерт или заменена программа, то у покупателя есть полное право требовать возврата полной стоимости билета», — подчеркнул адвокат. Однако Say Agency пока не объявляло об отмене концертов, поэтому требовать полного возврата денег на этом основании преждевременно.

Кто должен вернуть деньги за билеты

При отмене концертов зрителям необходимо обращаться к продавцу билетов, подчеркнул Ермаков.

«Если площадка напрямую продает билеты, то отвечает она. Если организатор напрямую продает билеты и сам договаривается с площадкой, то организатор возмещает деньги покупателям, а с площадкой, если она даже нарушила какие-то договоренности, взаимодействует сам», — объяснил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»