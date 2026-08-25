Организаторы концерта Канье Уэста в Петербурге опровергли данные о его отмене

Представители московского агентства Say Agency прокомментировали слухи об отмене концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Как отметили организаторы, мероприятие не отменяли.

«Вся подготовка идет в штатном режиме, и даты все так же открыты на официальном сайте артиста. Сейчас мы решаем возникшие вопросы и обязательно вернемся со всеми подробностями», — прокомментировали в Say Agency.

Поклонников артиста попросили не реагировать на информационные вбросы и дождаться официальных заявлений.

Тем временем представители «Газпром Арены», на которой, по идее, и должен пройти концерт, отметили, что у Say Agency «не было и нет» договора на аренду площадки.

«Организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения концерта. Если говорить о нас, то договора аренды площадки не было и нет», — подчеркнули в телеграм-канале стадиона.

Почему возник конфликт между площадкой и организатором, где может выступить Уэст, если петербургский стадион окончательно откажется его принять, разобрался 360.ru.