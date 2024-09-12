«Они меня разволновали». Актер Щербаков обвинил «Мосимущество» в доведении до приступа

Общение с организацией «Мосимущество» довело актера Бориса Щербакова до больницы. Об этом сам артист рассказал 360.ru.

Он уточнил, что уже находится дома и чувствует себя хорошо.

«Да, я уже дома. [Состояние здоровья] замечательное, спасибо. Был небольшой приступ, сейчас все хорошо», — сказал Щербаков.

По его словам, к ухудшению самочувствия причастно «Мосимущство».

«Это меня довела организация „Мосимущство“. Это она меня разволновала до того, что случился сердечный приступ, а так все хорошо, спасибо», — заявил актер 360.ru.

Артисту стало плохо в его квартире на Тверской улице 10 сентября. Щербакова госпитализировали в отделение кардиологии, где врачи диагностировали у актера нарушение сердечного ритма. В августе артист опровергал сообщения о госпитализации.