«Пишут что угодно». Актер Щербаков опроверг сообщения о проблемах со здоровьем

Актер Щербаков раскритиковал журналистов после сообщений о своей госпитализации

Фото: РИА «Новости»

Народный артист России Борис Щербаков заявил, что чувствует себя нормально, и опроверг сообщения о госпитализации в отделении кардиологии. В комментарии 360.ru он заявил, что в последний раз лежал в больнице два года назад.

Артист добавил, что находится дома и с ним все в порядке.

«Пишут что угодно. Пишут, что в меня стреляли, что я ранен, черт-те что», — заявил Щербаков.

На вопрос о состоянии своего здоровья 74-летний актер ответил, что чувствует себя нормально.

О госпитализации Бориса Щербакова в отделение кардиологии сообщил Telegram-канал Mash. Авторы уточнили, что актера привезли в больницу с нарушением сердечного ритма. Проблемы с сердцем у народного артиста наблюдаются много лет.

Ранее сообщения Telegram-каналов о проблемах со здоровьем опровергла народная артистка России Светлана Немоляева. В комментарии 360.ru на информацию о том, что она находится под наблюдением врачей, звезда «Служебного романа» заявила, что летит на гастроли в Калининград.

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