Актеру Щербакову экстренно вызвали скорую помощь

Народный артист России Борис Щербаков почувствовал недомогание, ему вызвали скорую помощь. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Нестабильная стенокардия. Пока осматривают его медики», — сказал он.

Известно, что Щербакову стало плохо в его квартире на Тверской улице.

Проблемы с сердцем у народного артиста наблюдаются много лет. В августе появилась информация о госпитализации Бориса Щербакова в отделение кардиологии. Врачи диагностировали у актера нарушение сердечного ритма.

Позже артист в беседе с 360.ru опроверг эти сведения. Щербаков заявил, что в последний раз лежал в больнице два года назад.

Ранее стало известно, что у звезды сериалов «Ивановы-Ивановы», «След», и «Глухарь» Андрея Балякина обнаружили опухоль легких. Новообразование нашли, когда 64-летний актер проходил рентген.