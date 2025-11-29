«Она ведь ничего не украла». В окружении Долиной заявили о бот-атаках на имя певицы

Лариса Долина считает, что наплыв возмущенных комментариев в ее аккаунтах — не проявление массового негодования, а организованная атака. Как написал Telegram-канал «Свита короля» , в окружении певицы утверждают, что жесткие сообщения с требованиями вернуть квартиру Полине Лурье оставляют «проплаченные боты».

«Она ведь ничего не украла. Всем нормальным людям понятно, что она честно, через суд вернула свою собственность», — отмечают они.

При этом, как утверждает Baza, Долина остается крайне востребованной. Ее график на декабрь и январь почти полностью расписан — более 20 выступлений в Дубае и около 10 концертов в России и за рубежом. Один выход на сцену стоит около 3,5 миллионов рублей, а ожидаемый доход за сезон превышает 105 миллионов рублей.

Защита Полины Лурье, купившей квартиру у Долиной, намерена обжаловать решение Второго кассационного суда в Верховном суде. Адвокат Светлана Свириденко заявила, что Лурье проходила по делу лишь свидетелем, а суд, признавая сделку недействительной, не применил принцип двусторонней реституции — то есть не обязал Долину вернуть деньги покупателю.

Ранее кассация оставила в силе решения Хамовнического суда и Мосгорсуда. Заседание проходило в закрытом режиме из-за материалов медэкспертизы артистки.

По версии следствия, летом 2024 года Долина продала квартиру в центре Москвы под давлением телефонных мошенников и передала им деньги. Широкую известность история получила как пример «эффекта Долиной» — серии решений, когда суды возвращают жилье прежним владельцам, а добросовестные покупатели остаются и без квартиры, и без денег.