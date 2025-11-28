В «Википедии» написали статью об «эффекте Долиной»

В «Википедии» появилась статья об «эффекте Долиной» — серии судебных решений, в результате которых проданные квартиры возвращают владельцам без возврата денег покупателям. Основанием, как правило, становятся заявления продавцов — чаще пожилых людей — о том, что они якобы стали жертвами мошенников.

Явление получило массовую известность после истории Ларисы Долиной. В 2024 году она продала квартиру в центре Москвы, затем заявила, что действовала под давлением аферистов, и суд вернул жилье ей, а покупательница осталась ни с чем.

После этого, указали в «Википедии», подобные иски стали появляться значительно чаще, а сделки на вторичном рынке усложнились, поскольку покупатели проверяют жилье все более тщательно и опасаются иметь дело с уязвимыми продавцами.

В статье поясняют, что квартиры возвращаются через одностороннюю реституцию или виндикацию.

В первом случае суд отменяет сделку и «возвращает все как было»: жилье отдают продавцу, а покупатель должен получить деньги, но на практике деньги чаще всего уже утрачены. Виндикацию применяют, когда появляется человек, который заявляет, что квартира принадлежала ему и жилье якобы забрали до сделки. Тогда жилье возвращают ему, а покупатель снова остается ни с чем, даже если действовал добросовестно.

Балашихинский суд назначил участникам группы, фигурировавшей в деле Долиной, от четырех до семи лет лишения свободы и штрафы. Приговор пока не вступил в силу. Адвокат одного из фигурантов — Андрея Основы — заявил, что его подзащитный стал «таким же потерпевшим».

По версии следствия, летом 2024 года Долину убедили продать квартиру и отдать деньги мошенникам. Суд вернул ей жилье, ущерб оценили в около 300 миллионов рублей.