«Он в морге и будет еще лежать долго». Тело экс-мужа Седоковой не могут вывезти из России

Тело Яниса Тиммы, латвийского баскетболиста и бывшего мужа Анны Седоковой, еще долго будет находиться в морге. Как сообщил News.ru источник, у спортсмена не нашли паспорта.

«Ситуация такая: он в морге и будет еще лежать долго, так как никто не обращался и нет паспорта умершего. Если у него российский паспорт, тут проще, если другой страны, то надо еще нотариально заверить», — рассказал собеседник издания.

Источник отметил, что разрешение на выдачу тела можно получить только в Центральном административном округе Следственного комитета России. Для этого нужно собрать множество документов. После того как СК подпишет разрешение, можно будет обсудить время и дату выдачи тела.

Тело баскетболиста нашли в подъезде жилого дома в центре Москвы. Тимма скончался после развода с артисткой Анной Седоковой. Похоронить спортсмена собираются в Риге. Деньги на траурную церемонию уже собрали друзья и коллеги баскетболиста, у самого Тимма не было никаких накоплений.

Ранее стало известно, что бывший муж Седоковой одолжил у нее миллион рублей перед смертью. Также он умолял ее не разводиться и попробовать начать все заново.