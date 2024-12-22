Бывший муж Седоковой одолжил у нее миллион рублей перед смертью

Латвийский баскетболист Янис Тимма перед разводом с Анной Седоковой одолжил у нее миллион рублей, чтобы выплатить алименты на сына. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на подругу певицы.

Артистка последний раз видела спортсмена за две с половиной недели до его гибели. Он тогда умолял ее попробовать начать все заново и не разводиться, но Седокова отказала.

Тимма заявил, что тогда сведет счеты с жизнью. В это же время баскетболист жаловался товарищам на проблемы в спорте и семье, а также финансовые неурядицы. Пара развелась в декабре.

Сейчас Седокова находится в больнице под капельницей. В Следственном комитете РФ ее планируют допросить по уголовному делу о «Доведении до самоубийства».

Ранее знакомые покойного Тиммы рассказали, что у спортсмена не было накоплений, поэтому и возникли проблемы с деньгами на его похороны. По мнению окружения баскетболиста, большую часть денег он тратил на Седокову, когда они вместе жили.