Седокова взяла на себя оплату похорон бывшего мужа Яниса Тиммы

Деньги на похороны и транспортировку тела в Латвию баскетболиста Яниса Тиммы предоставила его бывшая супруга Анна Седокова. Об этом со ссылкой на директора артистки сообщил Telegram-канал Super.

Собеседник журналистов пояснил, что часть денег уже поступила ритуальным компаниям. Он добавил что бывшая команда Яниса Alikson Team и ее руководитель Гасан Мустафаев взяли на себя организацию траурных мероприятий, а также приезд родных баскетболиста в Россию.

Отец покончившего с собой спортсмена Райтис Тимма подтвердил журналистам, что все необходимые 45 тысяч евро удалось собрать. Он добавил, что Седокова связывалась с его дочерью. Сам он с бывшей невесткой общаться не желает.

Сегодня стало известно, что друзья баскетболиста Яниса Тиммы начали сбор денег для похорон и транспортировки тела покончившего с собой спортсмена в Латвию. Инициатором стал Гатис Лининьш. Он пояснил, что уже в воскресенье матери Яниса надо быть в Москве, чтобы договориться о перевозке тела, но денег на это нет.

О том, что похороны Тиммы пройдут в Риге, подтвердила его сестра Лелде Жандецка. Она подчеркнула, что дату панихиды семья назовет позже, когда тело доставят в Латвию.

Тело баскетболиста нашли в подъезде жилого дома в центре Москвы, куда он приехал, сняв номер в хостеле на сутки. По данным СМИ, спортсмен покончил с собой, оставив рядом мобильный телефон с надписью «Позвоните Анне». На такой шаг Тимма пошел после развода с артисткой Анной Седоковой.