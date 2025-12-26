«Однозначно взыщу». Лурье намерена выбить с Долиной кое-что еще

Полина Лурье планирует взыскать с певицы Ларисы Долиной судебные издержки за дело о признании законной сделки с квартирой в Хамовниках. Об этом сообщила РИА «Новости» адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

«Расходы судебные я однозначно взыщу», — сказала она.

Мосгорсуд накануне постановил выселить Ларису Долину из квартиры, приобретенной Лурье. Кроме того, суд аннулировал регистрацию дочери и внучки певицы по этому адресу.

Летом прошлого года Долина оказалась в центре внимания, заявив, что стала жертвой мошенников. Они заставили ее продать квартиру в центре Москвы.

В течение четырех месяцев аферисты убеждали артистку, что переводят ее деньги на «безопасные» счета. В итоге Долина перевела средства от продажи недвижимости курьеру. Общий ущерб составил не менее 317 миллионов рублей.

Певица оспорила сделку по продаже квартиры. В марте Хамовнический суд вернул ей право собственности. Лурье, которая купила эту квартиру, лишилась и денег, и жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность решения. После этого покупательница обратилась в Верховный суд.

На прошлой неделе Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и признал право собственности на спорную квартиру за Лурье. Долину обязали освободить жилплощадь. Все это время она жила в квартире, пока длились судебные тяжбы. Сама Долина не явилась на слушание о выселении из квартиры Лурье.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя решение суда о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, назвал ситуацию «грустной».