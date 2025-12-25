Оглашение приговора о выселении Долиной из элитной квартиры сняли на видео

Мосгорсуд 25 декабря принял решение о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Народной артистике не разрешили пожить в этой квартире до конца январских праздников.

Если звезда не подчинится решению суда, ее могут выселить судебные приставы. По словам одного из участников процесса, сотрудники ФССП имеют право просто вынести все ее вещи из квартиры даже без ее присутствия.

Затем это имущество передадут на ответственное хранение, за которое Долиной потом еще и нужно будет заплатить.

Ранее адвокат Полины Светлана Свириденко опровергла сообщения, что певица угрожала ее клиентке иском за ЖКУ, но подчеркнула, что такая угроза проговаривалась, но буквально об исковом заявлении речи не шло.