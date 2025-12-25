Долина не явилась на слушание о выселении из квартиры Лурье

Певица Лариса Долина не явилась на заседание Мосгорсуда, где сегодня решится вопрос о ее принудительном выселении из квартиры Полины Лурье. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Сама покупательница квартиры на слушание тоже не пришла. В зале суда находятся адвокаты обеих сторон.

На заседании 25 декабря суд также решит вопрос о снятии дочери и внучки певицы с регистрационного учета. Сейчас они прописаны в квартире.

Верховный суд 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Она приобрела жилье за 112 миллионов рублей у Долиной, которая стала жертвой мошенников.

360.ru ведет прямую трансляцию заседания суда.