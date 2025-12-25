Пригожин назвал ситуацию с судом по квартире Долиной грустной

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя решение суда о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, назвал ситуацию «грустной». В беседе с РИА «Новости» он отметил, что в этом деле жалко обе стороны.

«Да, ситуация грустная. Жалко и одну, и вторую», — сказал Пригожин.

Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна освободить квартиру, приобретенную Полиной Лурье, а также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу немедленно.

По словам Пригожина, сейчас все упирается в человеческий фактор и возможность компромисса. Если стороны договорятся, у певицы может появиться время на сборы.

Он также отметил, что Лурье, по его ощущениям, не стремилась к публичности и старалась избегать внимания, однако судебный процесс сделал ее известной. Пригожин добавил, что резонанс вокруг дела уже сказался на рынке вторичного жилья — покупатели стали осторожнее.

Верховный суд России признал Лурье законной собственницей квартиры, купленной за 112 миллионов рублей. Предыдущие решения, по которым недвижимость оставалась за Долиной, были отменены. Все время судебных разбирательств артистка продолжала проживать в спорной квартире. Сегодня Долина покинула квартиру.