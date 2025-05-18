Объявленный в розыск Гусейн Гасанов пытался вывести из России 100 млн рублей

Гусейн Гасанов намеревался продать квартиру в «Москва-Сити» до того, как против него возбудили уголовное дело. Блогер хотел вывести из России 100 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot .

«Гасанов активно распродавал свое последнее имущество в Москве перед тем, как его объявили в международный розыск. В России блогер-миллионник жил в трехкомнатных лакшери апартах в Neva Towers: 124 квадрата, дизайнерский ремонт и потрясающий вид с 44-го этажа с панорамой на 180 градусов», — написали авторы публикации.

После того как Гусейн уехал, он сдал свою квартиру в аренду за 749 тысяч рублей в месяц, включая парковочное место в качестве бонуса. Однако вскоре у него начались проблемы с налоговой службой России.

Сначала блогер быстро продал свой автомобиль Rolls-Royce Cullinan 2020 года, который стоит на рынке до 50 миллионов рублей. Затем он выставил на продажу квартиру в «Москва-Сити» за 100 миллионов рублей, но не успел найти покупателей.

В отношении блогера возбудили уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму 170 миллионов рублей. Часть этих средств, около 20 миллионов, он отмыл через финансовые операции.

В августе прошлого года Гасанов оплатил налоги в России и погасил долги перед Федеральной налоговой службой. Он похвастал, что выплатил около 300 миллионов рублей, и показал горы наличных.