МВД объявило в розыск блогера-миллионника Гасанова

МВД России объявило в федеральный розыск блогера-миллионника Гусейна Гасанова по уголовной статье. Об этом свидетельствует информация из базы розыска ведомства.

«Гасанов Гусейн, 05.04.1996. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке базы розыска.

По какой именно статье УК розыскивают Гасанова, не уточняется.

В июне 2024 года Федеральная налоговая служба за неуплату налогов подала на Гасанова в суд, его счета заблокировали. В июле руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что блогер находится в бегах, его компании закрыли за долги перед государством.

В августе Гасанов в Instagram заявил, что погасил долги перед ФНС, около 300 миллионов рублей. Также блогер похвалился перед подписчиками горой наличных денег.

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