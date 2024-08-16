Блогер Гасанов погасил многомиллионные долги перед налоговой

Shot: счета Гасанова разморозили после оплаты долга в ФНС на 300 млн рублей

Блогер Гусейн Гасанов оплатил налоги в России и погасил долги перед Федеральной налоговой службой. Об этом он сообщил в Instagram*.

По словам блогера, он без посторонней помощи выплатил ФНС около 300 миллионов рублей. Также он показал подписчикам горы наличных денег.

После чего Гасанов намекнул, что собирается вернуться в Москву. Из-за проблем с налоговой он уехал за границу. По данным Telegram-канала Shot, в пятницу, 16 августа, счета блогера разблокировали.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина Екатерина Мизулина заявила, что Гусейн Гасанов находится в бегах на фоне судебного разбирательства. Она отметила, что налоговая служба обратилась с иском в суд, ряд компаний блогера закрыли за долги перед государством.

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