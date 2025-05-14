Стали известны подробности дела Хусейна Гасанова

Следственный комитет обвинил Гасанова в отмывании более 20 миллионов рублей

Блогеру Гусейну Гасанову заочно предъявлено обвинение в отмывании денег на сумму свыше 20 миллионов рублей. Его арестовали заочно, сообщила в официальном Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета России.

Власти также предъявили Гусейну Гасанову обвинение по делу о легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год он уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 миллионов рублей. Часть этих средств, около 20 миллионов, он отмыл через финансовые операции.

Следственный комитет квалифицировал действия блогера по статье по статье о легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступных путем (часть 4 статьи 174 УК РФ).

Правоохранители считают, что Гасанов территорию России покинул. Поэтому его объявили в международный розыск.

Гасанов — популярный видеоблогер. В социальных сетях на него подписано более 30 миллионов человек.

Ранее налоговая служба России требовала взыскать с блогера имущество на 112 миллионов рублей, суд производство по иску прекращал, так как Гасанов задолженность погасил.