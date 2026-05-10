Нурлан Сабуров рассказал о неудачной попытке сдать тест по русскому языку

Комик Нурлан Сабуров провалил тест по русскому языку при легализации в России

Комик Нурлан Сабуров не сдал тест по русскому языку для получения документов. Он рассказал об этом на концерте в Дубае, сообщило РИА «Новости» .

Артист поддержал миграционную политику России и признался, что пытался легализоваться во избежание проблем с налоговой службой. Однако Сабурову не удалось сдать обязательный для приезжих тест.

«Сидели с женой за одной партой. Вопросы были сложные, например, когда было Крещение Руси. В итоге она сдала, я — нет», — рассказал стендапер.

В феврале Сабурова задержали во Внукове и запретили въезд в Россию в ближайшие 50 лет. Он уехал в Казахстан, где тоже попал в поле зрения правоохранителей. Его жена Диана Сабурова оказалась вынуждена распродавать брендовые вещи.