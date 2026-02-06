Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию

Известному комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Как сообщил телеграм-канал Baza , запрет вступил в силу 30 января.

«Такое решение принято из-за критики СВО, нарушения миграционного и налогового законодательств», — отметили журналисты.

Стендапера задержали в столичном аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая, написал Shot.

Ночью 34-летний комик вернулся в Москву рейсом Fly Dubai. Он летел в Эмираты для съемок рекламы автомобиля. В аэропорту ему вручили документ о запрете на въезд в Россию.

Сабуров уже столкнулся с отменой концертов в российских городах: Екатеринбурге, Омске, Нижнем Тагиле, Обнинске, Кургане, Рязани. Организаторы сослались на «непреодолимые обстоятельства» и пообещали вернуть деньги за билеты в течение полугода.

В мае 2025 года Сабурова оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства и предписали покинуть страну. Он пробыл в России больше положенных 90 дней. Однако тогда речи о длительном запрете не было.