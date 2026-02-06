Жена Нурлана Сабурова устроила распродажу брендовых вещей

За несколько часов до задержания Нурлана Сабурова в аэропорту Внуково его жена устроила распродажу брендовых вещей. Как сообщил телеграм-канал Shot , Диана Сабурова выставила свою одежду на продажу.

Самые дорогие лоты — сумочка Hermès Birkin за 120 тысяч рублей и сумка Jacquemus за 40 тысяч.

Еще в списке: рубашка You want to — 4300 рублей, костюм You want to — 10800 рублей, вечернее платье — 5400 рублей. Также она готова отдать боди Mage за 5000 рублей, поло Massimo Dutti за 3200 и пиджак Lime за 5500.

Нурлану Сабурову не разрешили въехать в Россию. Сейчас он находится в аэропорту в специальной зоне, как сообщил источник RT в правоохранительных органах. Въезд в Россию комику запретили на 50 лет из-за критических высказываний о СВО.