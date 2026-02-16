В Казахстане начали проверку в отношении комика Сабурова

Комитет национальной безопасности Казахстана начал проверку в отношении комика Нурлана Сабурова. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz .

Редакция обратилась в КНБ с запросом о проверке Сабурова на возможные нарушения уголовного законодательства, в том числе по статье «Наемничество».

«Информация принята к сведению, проводятся проверочные мероприятия», — ответили в КНБ.

В последние дни в интернете активно обсуждают видео, в котором утверждается, что Нурлан Сабуров финансово поддерживает российских военных.

Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По данным СМИ, решение было принято в интересах национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных ценностей.

Ранее Сабурова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». СБУ завела дело против артиста из-за сообщений о возможной передаче техники российским бойцам в зону спецоперации.