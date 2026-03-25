Команда Егора Крида заявила о готовности помочь пострадавшей на концерте девочке

Представители Егора Крида заявили о намерении поддержать 11-летнюю девочку, которая пострадала в давке перед концертом певца в Краснодаре. Об этом рассказала PR-директор артиста Мария Кордупель в интервью изданию «Подъем» .

Команда исполнителя уже попыталась связаться с матерью ребенка. По словам Кордупель, на момент разговора ответа от семьи получить не удалось. Однако представители певца не собираются оставлять ситуацию без внимания и рассчитывают помочь пострадавшей.

Во время концерта на площадке были организованы охрана, дежурство скорой помощи и работа волонтеров. Однако несчастный случай произошел не внутри концертного зала, а у входа, где собралась большая толпа зрителей.

«Ребенок, конечно, не виноват. Я думаю, что ответственность лежит на маме», — сказала Кордупель.

По ее словам, команда Крида уделяет внимание вопросам безопасности и старается предупреждать подобные ситуации заранее.

«Также артист, если видит, что давят людей, просит, чтобы друг друга уважали. Более того, перед концертом, пока люди собираются в зале, есть голосовые объявления, чтобы друг друга не давили», — заявила она

Перед началом выступления в Краснодаре 22 марта 2026 года у входа на площадку образовалась давка из-за большого скопления людей, и 11-летнюю девочку прижало к металлическому ограждению. Позже врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей живота.