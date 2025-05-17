Никита Ефремов рассказал, чем занялся его отец после освобождения
Российский актер Никита Ефремов впервые публично высказался об отце после его освобождения из колонии. Об этом его спросили во время шоу «Кстати».
Артист сообщил, что в настоящее время Михаил Ефремов уделяет особое внимание своему здоровью. После освобождения его больше всего поразило обилие автомобилей китайского производства на дорогах, а также то, что Юрий Борисов сыграл роль Пушкина.
Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО 9 апреля. Актер заявил, что не будет восстанавливать водительские права. Ранее Ефремова заметили в общественном транспорте Москвы.
По словам коллег, актер пока не вернулся к работе. Вероятно, после отдыха Ефремов продолжит сниматься в кино и играть в театре. При этом кинопродюсер Евгений Морозов уверен, что Ефремов по-прежнему будет пользоваться спросом у режиссеров и хорошо зарабатывать.