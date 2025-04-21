Превратился в затворника. Ефремов перестал выходить из дома

Соседи Ефремова рассказали, что он не выходит из дома после освобождения по УДО

Актер Михаил Ефремов почти две недели назад вернулся из колонии после освобождения по УДО. Ему пришлось отказаться от прогулок рядом с домом в Плотниковом переулке из-за повышенного внимания журналистов, сообщил сайт kp.ru.

У подъезда Ефремова периодически дежурит микроавтобус с представителями СМИ. Окна шестикомнатной квартиры актера выходят во двор, поэтому его дети или супруга заранее проверяют, не находятся ли там репортеры.

«Надеемся, что скоро станет спокойно и никого постороннего на нашей улице не будет. Его самого не видели уже пару дней», — рассказали соседи Ефремова.

По словам коллег, артист еще не вышел на работу, сейчас у него в приоритете восстановление здоровья. Предположительно, после отдыха Ефремов будет сниматься в кино и играть в театре.

Кинопродюсер Евгений Морозов утверждал, что специально для него уже есть несколько ролей в сериалах. Ефремову готовы платить до 2,5 миллиона рублей за каждый съемочный день. Режиссеры даже ездили к актеру в колонию на пробы. График Ефремова расписан на ближайшие пару лет.