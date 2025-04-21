Превратился в затворника. Ефремов перестал выходить из дома

Соседи Ефремова рассказали, что он не выходит из дома после освобождения по УДО

Фото: РИА «Новости»

Актер Михаил Ефремов почти две недели назад вернулся из колонии после освобождения по УДО. Ему пришлось отказаться от прогулок рядом с домом в Плотниковом переулке из-за повышенного внимания журналистов, сообщил сайт kp.ru.

У подъезда Ефремова периодически дежурит микроавтобус с представителями СМИ. Окна шестикомнатной квартиры актера выходят во двор, поэтому его дети или супруга заранее проверяют, не находятся ли там репортеры.

«Надеемся, что скоро станет спокойно и никого постороннего на нашей улице не будет. Его самого не видели уже пару дней», — рассказали соседи Ефремова.

По словам коллег, артист еще не вышел на работу, сейчас у него в приоритете восстановление здоровья. Предположительно, после отдыха Ефремов будет сниматься в кино и играть в театре.

Кинопродюсер Евгений Морозов утверждал, что специально для него уже есть несколько ролей в сериалах. Ефремову готовы платить до 2,5 миллиона рублей за каждый съемочный день. Режиссеры даже ездили к актеру в колонию на пробы. График Ефремова расписан на ближайшие пару лет.

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