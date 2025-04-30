Михаила Ефремова заметили в общественном транспорте Москвы

Освобожденный по УДО актер Михаил Ефремов сдержал данное судье обещание о том, что никогда больше не сядет за руль автомобиля, и ездит по Москве на общественном транспорте. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

На опубликованной в Сети фотографии Ефремов выглядит, как обычный пенсионер. Артист, одетый в кепку, плащ и кроссовки, один сидит у окна в автобусе. В руках у него телефон, мужчина разглядывает какую-то бумажку.

На прошлой неделе соседи актера рассказывали, что долгое время он отказывался выходить на прогулку во двор, потому что рядом с его домом постоянно толпятся представители СМИ. Перед тем как Ефремов покидает квартиру, его жена или дети заранее проверяют, не находятся ли на улице репортеры.

Михаил Ефремов вышел из колонии в Белгородской области по УДО 9 апреля. После возвращения в Москву он признался, что «чувствует себя не очень». Его представители сообщили, что возвращаться к съемкам актер пока не планирует. Сначала он решил поправить здоровье и пройти необходимое обследование.