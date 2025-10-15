Сегодня 18:41 Бежала из России, но исправно получает пенсию. Сколько зарабатывает Алла Пугачева 0 0 0 Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Пенсия

Россия

Алла Пугачева

Алла Пугачева кочует по заграницам, но пенсию продолжает исправно получать в России. Причем суммы, которые многим ее соотечественникам и не снились. Сколько же зарабатывает примадонна и куда тратит деньги?

Почему сбежавшая из России Пугачева продолжает получать пенсию? Пенсия Пугачевой приходит на банковскую карту. На родине у нее есть доверенное лицо — человек, которому она доверяет и который может оперативно решать возникающие «бумажные» вопросы. Кроме того, есть юристы, адвокат, помощница. У певицы в России осталась недвижимость и имущество. Их нужно контролировать, оплачивать счета и следить за налогами. «Законодательством о пенсионном обеспечении граждан не предусмотрено оснований лишения прав получения пенсионных выплат в связи с признанием иностранными агентами или совершения преступлений, а также в случае смены места жительства пенсионера, так как выезд за границу не лишает человека права на получение пенсии», — объяснил kp.ru адвокат Сергей Романов. Пенсии перестают выплачиваться только при утрате оснований для их назначения или в случае смерти получателя.

Фото: РИА «Новости»

Какая пенсия у Пугачевой? Пугачева начала получать пенсию в 2004 году. Ее окружение неоднократно упоминало о якобы мизерном размере выплат — от 10 до 15 тысяч рублей. Помощница певицы сообщала, что эту «скромную сумму» примадонна передает поклоннице-инвалиду. Время от времени эта информация обновлялась, но сейчас она уже не актуальна. Как подсчитало kp.ru, народная артистка СССР получает минимум 67 тысяч рублей. Однако источники Telegram-канала Shot уверяют, что знаменитость кладет на счета каждый месяц более 105 тысяч рублей — это и есть пенсия, которую ей выплачивают на родине. Во внушительную сумму входит компенсация за звание народной артистки — 41 995 рублей, доплата за орден — 29 тысяч рублей и федеральные надбавки. В общей сложности за год она получает более 1,2 миллиона рублей, и это только на пенсия, без учета процентов. Примадонна сначала откладывает деньги на банковских счетах, а затем переводит их за границу. Например, одна из транзакций составила 46 миллионов рублей.

Фото: РИА «Новости»

Куда Пугачева тратит пенсию? Поговаривают также, что переводы с карты Аллы Пугачевой идут на оплату квартиры, налогов и решение бытовых вопросов. У певицы в собственности одна квартира в Москве, в Филипповском переулке. Ее площадь составляет 304 квадратных метра, а кадастровая стоимость — 221 миллион рублей. Также у артистки есть два небольших земельных участка в Подмосковье, которые она использует для ведения подсобного хозяйства. За ее недвижимостью присматривают. Конечно, только пенсии на все расходы не хватает. Через помощников она выплачивает зарплату прислуге, которая следит за квартирой, замком мужа в деревне Грязь и домом на Истре, который был подарен внуку. Тут и муж помогает. Но даже без его поддержки она может позволить себе роскошную жизнь благодаря своим инвестициям. Например, российский Forbes подсчитал доходы Пугачевой с 2005 по 2015 год. За эти 10 лет она заработала 41,5 миллиона долларов (что по курсу 2015 года составляло более 2,5 миллиарда рублей). Так что Алла Пугачева может не беспокоиться о будущем — у нее достаточно средств, чтобы обеспечить не только себя, но и своих детей, внуков и правнуков.