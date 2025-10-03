Певица Алла Пугачева предала свою Родину, оскорбила поклонников и коллег по звездному цеху. Недавнее скандальное интервью Примадонны Екатерине Гордеевой* могло быть последней попыткой престарелой дивы обратить на себя внимание.

Еще до скандального интервью Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин* очень негативно высказывались о России, словно по методичке дискредитируя государство. Артисты позволяли себе считать соотечественников быдлом и очернять Родину, сравнивая ее с Западом. Но цивилизованное европейское общество не приняло беглецов в свои объятия.

Попытки Пугачевой хайпануть на предательстве Родины сравнимы с агонией выловленной рыбы, которая истошно бьется об лед.

Официальный представитель МИД Мария Захарова верно подметила, что в Священном Писании уже есть мудрость насчет таких двуличных людей.

Я всегда повторяю одну фразу: если вы не хотите разочаровываться, не надо очаровываться.

Она заметила, что в этой фразе нет ничего экстраординарного.

«Мудрость заключается в том, что, как написано в Священном Писании, „не сотвори себе кумира“», — объяснила Захарова в эфире радио Sputnik.

Попытки Пугачевой быть «искренней» в последнем интервью зрители встретили достаточно враждебно. Примадонна даже не побрезговала рассказать о том, о чем следовало бы помолчать. Например, о бывших мужьях. Нетрудно догадаться, что подробности были нелицеприятными.