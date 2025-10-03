Агония стареющей звезды. Как скандальное интервью Пугачевой расставило все точки над «i»
Певица Алла Пугачева предала свою Родину, оскорбила поклонников и коллег по звездному цеху. Недавнее скандальное интервью Примадонны Екатерине Гордеевой* могло быть последней попыткой престарелой дивы обратить на себя внимание.
Попытки Пугачевой хайпануть на предательстве Родины сравнимы с агонией выловленной рыбы, которая истошно бьется об лед.
Еще до скандального интервью Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин* очень негативно высказывались о России, словно по методичке дискредитируя государство. Артисты позволяли себе считать соотечественников быдлом и очернять Родину, сравнивая ее с Западом. Но цивилизованное европейское общество не приняло беглецов в свои объятия.
Официальный представитель МИД Мария Захарова верно подметила, что в Священном Писании уже есть мудрость насчет таких двуличных людей.
Я всегда повторяю одну фразу: если вы не хотите разочаровываться, не надо очаровываться.
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
Она заметила, что в этой фразе нет ничего экстраординарного.
«Мудрость заключается в том, что, как написано в Священном Писании, „не сотвори себе кумира“», — объяснила Захарова в эфире радио Sputnik.
Попытки Пугачевой быть «искренней» в последнем интервью зрители встретили достаточно враждебно. Примадонна даже не побрезговала рассказать о том, о чем следовало бы помолчать. Например, о бывших мужьях. Нетрудно догадаться, что подробности были нелицеприятными.
За что Пугачевой может грозить срок
Бывшая Примадонна упомянула в интервью лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева, назвав его «порядочным и интеллигентным» человеком.
Юрист Михаил Берандзе напомнил, что упоминание в таком ключе лица, обвиненного в терроризме, может попадать под действие статьи 205.2 Уголовного кодекса России.
Ветеран боевых действий, адвокат Александр Трещев подал против Пугачевой два иска. Он заявил, что Примадонна оскорбила армию, президента и полицию в недавнем интервью.
Скандальное интервью с участием Пугачевой вышло 10 сентября. В нем Примадонна рассказала о бегстве из России, жизни в эмиграции и отношении к коллегам.
* Признаны в России иноагентами.