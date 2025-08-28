«Нет никакой Полины». В развод Дибровых вмешалась Лариса Долина

Певица Лариса Долина пыталась замять скандал вокруг развода Полины и Дмитрия Дибровых. Она вступилась за разлучника, бизнесмена Романа Товстика, сообщила в программе «Малахов» адвокат его жены Екатерина Гордон.

«На меня начинают влиять даже через Ларису Долину. Она мне присылает сообщение: „Катя, он такой отличный парень. Нет никакой Полины!“» — рассказала она.

Несколько лет назад Долина, по информации Telegram-канала «Светский хроника», сотрудничала с Товстиком. Она рекламировала его БАДы.

В гостях у Андрея Малахова жена бизнесмена Елена Товстик рассказала об изменах супруга. О его романе с Дибровой женщина узнала от сына, который съездил с отцом в тур на Алтай, организованный Полиной.

В семье Товстик шестеро детей. Последний ребенок родился год назад. Летом 2025 года он инициировал бракоразводный процесс.