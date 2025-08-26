Многодетный бизнесмен Товстик подал иск на развод ради бывшей жены Диброва

Возлюбленный бывшей жены телеведущего Дмитрия Диброва Полины бизнесмен Роман Товстик начал развод со своей женой Еленой. Подробности из зала суда, где началось рассмотрение дела, сообщил Telegram-канал Shot.

Первое заседание прошло в прениях адвокатов, представляющих интересы пары.

Защитник бизнесмена заявил, что о восстановлении семьи говорить уже поздно, так как его подзащитный живет с другой женщиной, с которой у него сложились крепкие отношения.

Адвокат супруги Товстика отметила, что о разводе ее клиентка узнала практически случайно, потому что бизнесмен подал иск в суд тайно.

Кроме развода с разделом имущества, на кону стоит судьба шестерых детей четы Товстиков. Суд дал паре месяц на заключение мирного соглашения.

Если супруги не захотят разойтись без скандалов, то процесс продолжится.

Телеведущий Дмитрий Дибров инициировал развод с женой Полиной. Об этом на минувшей неделе сообщил представляющий интересы истца адвокат Александр Добровинский.

Он подчеркнул, что пара заранее урегулировала все имущественные вопросы, а также договорилась о совместном воспитании детей. О причинах расставания он не сообщил.

По данным СМИ, 36-летняя Полина Диброва ушла к 50-летнему бизнесмену Роману Товстику, жившему неподалеку. Внезапный роман оказался взаимным, и пара решила подать на развод со своими супругами.