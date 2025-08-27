Многоходовка с разводом на миллиард: Елена Товстик впервые рассказала всю правду о разрыве

В середине лета новость о разводе Дмитрия Диброва и его молодой жены Полины стала одной из самых обсуждаемых тем в российских СМИ. Разлучником оказался основатель миллиардной компании и друг семьи Роман Товстик. Ради супруги телеведущего бизнесмен решил бросить жену Елену, родившую ему шестерых наследников. И, как оказалось, все произошло не по щелчку. По словам обманутой жены, отношения между Романом и бывшей подругой Полиной длились не год и не два, а целых восемь лет. И все это буквально у нее под носом, пока сидела дома, рожала и кормила детей.

Шантаж другим олигархом Об отношениях с Романом и их разрыве Елена решилась рассказать Андрею Малахову. В начале интервью он напомнил, что Дибров и его супруга смогли разойтись более-менее спокойно. По крайней мере, звездный адвокат Александр Добровинский, защищающий интересы ведущего, на днях объявил, что развод пройдет без скандалов. Якобы с Полиной смогли заключить соглашение и об алиментах, и о месте жительства их троих сыновей.

Таким образом, единственной жертвой случившегося, по оценке Малахова, оказалась Елена Товстик. Сейчас она продолжает жить с тремя детьми в их огромном общем доме. Еще троих наследников Роман увез с собой. Денег, по словам Елены, муж дает им только на еду, вынуждая подписывать алиментное соглашение и другие бумаги, которые ему нужны.

Фото: Соцсети Полины Дибровой

Но Товстик не хочет так просто сдаваться. Многодетная мать уверена, что 22 года семейной жизни невозможно выкинуть так просто за борт. Но если другого варианта нет, расставаться настолько не по-людски тоже нельзя.

«Кроме Полины, развод никому не нужен», — убеждена Елена. Именно супруга Диброва, по ее словам, заставила Товстика торопиться, буквально выбивать этот развод. Скорее всего, даже шантажировала.

Я могла еще два месяца с ним вести переговоры, но Полина топнула ногой и захотела. У нее день рождения, нужно обнулиться по астрологам, нужно, чтобы Роман меня за неделю просто уничтожил и принес этот развод. Как муж мне сказал, она ему передала, что если не ты, то у меня есть другой олигарх, все равно уйду от Димы (Дибров, — прим. ред.), у меня есть поклонник, к которому буду уходить. И Роман погнал лошадей — стал вести себя не по-людски, причиняя мне боль, выставляя меня сумасшедшей… Елена Товстик

Охмуряла мужа подруги восемь лет Вспоминая о браке с Романом, Елена периодически плачет. Несмотря на все, она считает его хорошим отцом. Семейные фото в огромном количестве по-прежнему украшают их дом: чтобы дети не росли в атмосфере ненависти. «Я не могу до конца принять эту ситуацию. За один день не уходят чувства, когда ты 22 года прожил с человеком. Это для моих детей. У них все равно есть отец. Для меня это помутнение какое-то у Романа. Я не могу в это поверить. Для меня он как заколдован…» — поделилась Елена.

В одной из комнат Товстик выставила свои многочисленные награды за спортивные достижения. Раньше они занимались вместе с Романом, но она — более профессионально. И тогда бизнесмен поддерживал ее, гордился, а Елена радовалась его музыкальным увлечениям.

Фото: Соцсети Полины Дибровой

В этом доме семья не раз принимала гостей, в том числе и пару Дибровых. С Полиной Елена познакомилась в роддоме: они рожали рядом. С тех пор подружились, вместе отмечали дни рождения детей. Более того, жена ведущего стала крестной матерью одного из сыновей Лены. Сейчас Товстик признается, что никогда в жизни даже подумать не могла, что такому публичному предательству ее подвергнет не просто подруга, но еще и кума. «Это же были близкие люди, которых я приводила в свой дом, которым я все давала, которых возила на курорты. Я отдавала всю себя… И чтобы мои близкие меня так предали — это для меня такая боль», — плача сказала женщина.

Однозначно у меня есть боль. Для меня это боль. Без слез тут не обойтись, но я Козерог, его сложно сломать. И я хочу бороться за права наших детей, которых рожала в течение почти 20 лет, за то, чему я посвятила всю свою жизнь. Елена Товстик

Когда Роман первый раз сказал, что хочет уйти, он не говорил о Дибровой ничего, отметила Елена. Просто были разговоры о том, что он хочет побыть один, потому что семья и шестеро детей не делают его счастливым. Она уговаривала его поработать над отношениями, попытаться разобраться. Но в итоге так ничего и не вышло.

Фото: Соцсети Полины Дибровой

Летом один из сыновей (крестник Полины) поехал вместе с ней на Алтай в лагерь — она часто организовывала эти мероприятия и брала с собой детей своих друзей в том числе. И, что удивительно, Роман внезапно захотел поехать вместе с сыном. Предлогом было то, что он, мол, его почти не видит. Правда, и там мужчина предпочел проводить время совсем не с мальчиком, а со своей возлюбленной. Об этом ребенок сам рассказывал по телефону Лене: «Папа много гуляет с Полиной, снял себе отдельный номер, а я ночую один».

С Алтая Товстики и Диброва прилетели вместе. В аэропорту Полина отчего-то даже не поздоровалась с Леной, а муж в тот же день заявил, что хочет развод.

Сначала говорил мне: хочу развестись, хочу пожить отдельно… Я его прижала… В итоге признался, что это Полина, что она его любит, уже восемь лет. Что у них отношения достаточно давно… Елена Товстик

Как Елену сплавили в Италию Тут стоит остановиться и напомнить, что шестой ребенок родился у Елены и Романа год назад. И Полина, навещая подругу в роддоме, поздравляя ее, параллельно могла подталкивать миллиардера к тому, чтобы тот ушел от жены. С другой стороны, если их симпатия длилась так долго, зачем было продолжать заводить общих детей? Или была надежда, что эта симпатия ни во что не перерастет?

Вопросов остается все еще очень много, а Елена так и не может осознать, что все это правда. Ранит и крайне жестокое отношение Романа к ней: летом он сам отправил ее отдыхать в Италию (поездка была давно куплена), потом начал предлагать продлить путешествие и съездить заодно в Турцию. И на самом деле цель этого была одна: представить Елену «лягушкой-путешественницей», которая гоняет по заграницам, бросив детей, ведь это очень выгодный аргумент для суда.

Фото: Соцсети Елены Товстик

По словам Елены, она очень просила Романа поехать в Италию с ней. Все еще надеялась, что он одумается и сохранит семью, но он был неумолим и продолжал разбивать ей сердце. «[Говорил: ] полечу с тобой в Италию, но никто не будет знать об этом. И как только мы прилетаем, идем к юристу и подписываем соглашение. Даю 10 миллионов — и подписываешь бумаги. Не летим никуда…» — пояснила Товстик. В конечном итоге Елена вернулась из поездки (куда все-таки отправилась одна) и не поверила своим глазам: дома не было двоих детей и их вещей. «Они съехали в одночасье, Роман ответил, что это выбор детей. Но перед поездкой в Италию он сказал: если я буду уходить, то один, дети буду жить с тобой. Психолог говорил ему, что шестеро детей должны жить вместе. Муж меня обманул. Через какое-то время, пока я отвлеклась на организацию дня рождения дочери, он вывез третьего ребенка. Уволил моего водителя без объяснения причин, поставил на его место своего родственника, который вывез моего третьего ребенка с вещами, не предупредив меня…» — возмутилась Товстик.

Фото: Соцсети Елены Товстик

«Он решил рубить сплеча, но это была его ошибка» Елена подчеркивает, что готовится к разводу муж начал заранее и все хотел сделать за неделю: тихо, красиво и без судов. «Он решил рубить сплеча, но это была его ошибка. Да, это был очень сильный удар. Как ядерная бомба. И ты стоишь на этом выжженном поле. И тебя начинают добивать», — разрыдалась жена Товстика.

Крайне жестоко повел себя Роман и когда требовал от Елены подписать брачный договор. По ее словам, это произошло девять месяцев назад, якобы «для бизнеса, для партнеров». Говорил, что всю жизнь будет ее обеспечивать. Предложил купить особняк, в котором она сейчас живет, плюс дать сверху 30 миллионов рублей.

С этой суммы Елене, по его словам, нужно было сделать операцию (это требовалось уже давно) и купить себе машину. По итогу должно было остаться 15 миллионов, что женщину не слишком устроило. «Но он обещал помогать, подкидывать, без бумажек, если буду себя хорошо вести», — поделилась она.

Фото: Соцсети Елены Товстик

В противном случае, по ее словам, Роман угрожал ей, что она будет сидеть на гречке, и дал на раздумья меньше недели. «[Сказал: ] „У тебя есть пять дней, если не подпишешь, я превращу твою жизнь в ад. Ты помрешь в этих судах, даже раньше, чем они закончатся“», — рассказала Елена. Тогда, по словам Товстик, она рыдала от подобного отношения. Но сейчас понимает, что все равно любит мужа. И готова с ним «что-то обсуждать». «Но если уж он уходит, то пусть все будет честно, чтобы он не отбирал детей и сохранил им тот уровень жизни, который у них был», — подчеркнула мать. Отдельно Елена обратила внимание, что не претендует на бизнес мужа, но хочет, чтобы все дети жили с ней, а Роман их обеспечивал.