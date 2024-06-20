«Не знаю, как доедем». Яна Рудковская попала в ураган в Москве

Продюсер Яна Рудковская попала в ураган, выезжая из своего дома в Подмосковье. Несколько упавших деревьев преградили ей путь. Кадрами последствий стихии Рудковская поделилась в своем Telegram-канале .

Ураган повалил несколько деревьев на Успенском шоссе. Ветки и стволы перегородили проезжую часть. Чтобы объехать их, Рудковской, как и другим автомобилистам, пришлось выезжать на встречную полосу.

«Что творится вообще — я не знаю, как мы поедем. Надо, чтобы как-то нас пропускали», — прокомментировала продюсер ситуацию на дороге.