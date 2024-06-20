«Не знаю, как доедем». Яна Рудковская попала в ураган в Москве

Яна Рудковская попала в эпицентр урагана в Москве

Фото: РИА «Новости»

Продюсер Яна Рудковская попала в ураган, выезжая из своего дома в Подмосковье. Несколько упавших деревьев преградили ей путь. Кадрами последствий стихии Рудковская поделилась в своем Telegram-канале.

Ураган повалил несколько деревьев на Успенском шоссе. Ветки и стволы перегородили проезжую часть. Чтобы объехать их, Рудковской, как и другим автомобилистам, пришлось выезжать на встречную полосу.

«Что творится вообще — я не знаю, как мы поедем. Надо, чтобы как-то нас пропускали», — прокомментировала продюсер ситуацию на дороге.

Также Рудковская призвала своих подписчиков быть аккуратнее на дорогах.

Ранее сообщалось, что ураган в Москве повалил более 700 деревьев. Повреждения получили больше 300 машин. Сотрудники городских служб ликвидируют последствия стихии.

В результате урагана погибли двое мужчин. Одного придавило деревом, на другого обрушились строительные леса. Женщину ветром сдуло в Царицынский пруд — ее удалось спасти. Пострадали как минимум девять человек.

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