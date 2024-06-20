Женщину сдуло в Царицынский пруд во время урагана в Москве

Фото: РИА «Новости»

В Москве женщину сдуло в пруд в Царицыно во время урагана. Об этом рассказал источник 360.ru в экстренных службах.

Женщину унесло в воду ветром, когда та гуляла по парку. Специалисты отправились на спасение москвички на катере.

Пострадавшую подняли на борт, ей уже оказали первую помощь. По данным Telegram-канала Shot, ее госпитализировали.

Московский регион накрыла непогода. В столице и области поднялся сильнейший ветер, прошли дожди. Ураган повалил 23 дерева в Москве. В результате непогоды пострадали девять человек. По данным источника 360.ru, из-за шквалистого ветра на Ивановской улице Москвы погиб пожилой мужчина.

В Подмосковье заметили смерч. Образовавшуюся воронку успели запечатлеть на видео, которое появилось в распоряжении 360.ru.

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