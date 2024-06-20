Из-за урагана в Москве пострадали минимум девять человек

Ураган в Москве повалил более 20 деревьев, повредил машины, пострадали 9 человек

Циклон, который обрушился на Москву 20 июня, принес с собой ливень и ураганный ветер. Его порывы повалили 23 дерева на улицах города, пострадали девять человек, сообщило РИА «Новости» .

«По состоянию на 14:30, от урагана пострадали девять человек, в том числе двое — от стекол в трамвае при падении металлического листа», — уточнил собеседник агентства.

Источник издания отметил, что в городе зафиксировали падение 23 деревьев, из-за чего пострадали шестеро. Упавшие стволы повредили восемь автомобилей.

Официально данные по пострадавшим не подтверждали.

В Комитете городского хозяйства Москвы отметили, что специалисты оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, идет демонтаж поврежденных ветром конструкций.

Источник 360.ru сообщил, что из-за урагана на Ивановской улице столицы погиб пожилой мужчина.