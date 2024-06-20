Второй мужчина погиб из-за урагана в Москве
Источник 360.ru: ураган убил мужчину на востоке Москвы строительными лесами
На северо-востоке Москвы сильный порыв ветра повалил строительные леса. Они рухнули на мужчину и убили его, сообщил источник 360.ru.
Обрушение лесов произошло в Басманном районе столицы, на 2-й Бауманской улице, 10.
Изначально, уточнил источник, речь шла о пострадавшем, но позже появилась информация, что мужчина погиб.
Леса рухнули на площади в 50 квадратных метров, повреждения получил автомобиль Mazda.
Это уже вторая смерть из-за урагана «Эдгар», который обрушился на Москву днем 20 июня: пожилого мужчину придавило деревом на Ивановской улице.
Пострадавших в результате непогоды минимум девять. Официальных данных пока нет.
По информации источника 360.ru, с 12:30 в столичную Систему-112 поступило 450 заявок. Из них 90% касались деревьев. В Московской области их упало около 200.