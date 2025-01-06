«Не болейте». Загитова снова легла под капельницу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к врачу. Она опубликовала в соцсети «ВКонтакте» фотографию под капельницей.

«Не болейте», — написала она.

На черно-белом снимке Загитова лежала на кушетке под капельницей. На заднем плане стояли цветы и мягкие игрушки. Что именно произошло, она не уточнила.

Подписчики пожелали спортсменке крепкого здоровья. Они заметили, что в предыдущих публикациях девушка выглядела простуженной.

Загитова уже проходила лечение под капельницей в ноябре. В 2024 году она лишилась работы телеведущей в шоу «Ледниковый период», но занялась двумя другими проектами — подала заявку на грант для постановку представления «Алые паруса» в Санкт-Петербурге и начала поиск инвестора для открытия школы фигурного катания в Казани. Журналисты нашли у спортсменки большие штрафы от ГИБДД.