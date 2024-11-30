Со скоростью 200 штрафов в год. У Загитовой за 2024 год обнаружили сотни нарушений ПДД

«Постньюс»: за 2024 год Загитову оштрафовали почти 200 раз за нарушение ПДД

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и телеведущая Алина Загитова за неполный 2024 год заработала 197 штрафов от ГАИ. Об этом рассказало издание «Постньюс» в своем Telegram-канале .

Из двух автомобилей фигуристки первое место по нарушениям ПДД досталось Porsche Macan: с января по ноябрь 2024 года на это авто записали 175 штрафов. С большим отрывом на втором месте расположился BMW X6 30d, на нем всего 22 нарушения. При этом все штрафы спортсменка уже оплатила, сообщили авторы статьи.

Всего, по информации издания, за пять лет оба автомобиля чемпионки оштрафовали 554 раза на общую сумму 497 тысяч рублей.

Чаще всего спортсменка превышала скорость — 401 раз, не соблюдала требования знаков и разметки — 65 раз, останавливалась в неположенном месте — 18 раз, делала запрещенный поворот налево и двигалась по полосе для автобусов — по 14 раз.

Журналисты отметили, что за проезд на красный Загитову наказали всего пять раз.

Ранее чемпионка опубликовала видео с капельницей. Спортсменка сообщила, что находится в больнице.