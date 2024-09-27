Загитовой посоветовали оплатить постановку ледового шоу из своих денег

Авербух оценил заявку Загитовой на грант в 75 млн рублей для постановки шоу

Сумма в 75 миллионов рублей для постановки ледового шоу небольшая, поэтому необходимо искать дополнительных спонсоров среди частных компаний или добавить из своих сбережений. Об этом в комментарии ТАСС заявил режиссер и постановщик Илья Авербух, оценивший заявку на получение государственного гранта олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой для постановки ледового шоу «Алые паруса».

Он пояснил, что обычно у государства просят половину недостающей суммы от денег, которые организаторы не смогли найти самостоятельно.

«Эта сумма небольшая, потому что любое шоу стоит, если мы действительно говорим о большом шоу или спектакле, таких средств. Но вопрос в том, что нужно еще искать свои деньги», — заявил Авербух.

Заявку на получение гранта Загитова подала в Президентский фонд культурных инициатив. Организация заявила, что окончательное решение примет в декабре.

Ранее в фонд за грантом в 29,5 миллиона рублей обратилась олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Она пояснила, что средства нужны для постановки шоу «Вечера на хуторе», основанного на произведениях Николая Гоголя.