Загитова опубликовала видео под капельницей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в Telegram-канале видео с капельницей. Спортсменка находится в больнице.

«Не болейте», — подписала Загитова публикацию.

Что именно случилось, 22-летняя фигуристка не рассказала. Загитова в нынешнем сезоне не участвует в съемках шоу «Ледниковый период». В прошлых она была ведущей передачи, но в итоге ее заменили на Евгению Медведеву.

Загитова — победительница Олимпийских игр 2018 года, обладательница золотых медалей чемпионата мира и Европы. С декабря 2019-го спортсменка не выступает на соревнованиях.

Ранее Илья Авербух объяснил, что за Загитовой не закрепляли позицию постоянной ведущей в шоу «Ледниковый период». Он напомнил, что, помимо этого проекта, у фигуристки есть и другие шоу, в том числе на Первом канале.