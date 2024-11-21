Загитова опубликовала видео под капельницей
Загитова в Telegram-канале опубликовала видео под капельницей
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в Telegram-канале видео с капельницей. Спортсменка находится в больнице.
«Не болейте», — подписала Загитова публикацию.
Что именно случилось, 22-летняя фигуристка не рассказала. Загитова в нынешнем сезоне не участвует в съемках шоу «Ледниковый период». В прошлых она была ведущей передачи, но в итоге ее заменили на Евгению Медведеву.
Загитова — победительница Олимпийских игр 2018 года, обладательница золотых медалей чемпионата мира и Европы. С декабря 2019-го спортсменка не выступает на соревнованиях.
Ранее Илья Авербух объяснил, что за Загитовой не закрепляли позицию постоянной ведущей в шоу «Ледниковый период». Он напомнил, что, помимо этого проекта, у фигуристки есть и другие шоу, в том числе на Первом канале.