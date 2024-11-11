Названа возможная причина смерти пресс-секретаря певца Шамана

У пресс-секретаря Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов) Антона Коробкова-Землянского случился инфаркт миокарда. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным канала, именно инфаркт стал причиной его смерти. Коробкову-Землянскому стало плохо в минувшую субботу, 9 ноября, около 21:00. В этот момент он находился дома на Проспекте Мира. Мужчина стад задыхаться, жена сделала ему массаж сердца.

Как уточнил Shot, первым скорую помощь пиарщику вызвал сосед из дома напротив. Он якобы увидел происходящее через окно. Однако прибывшие на место медики не смогли спасти звездного пиарщика. Около 21:50 врачи констатировали смерть Коробкова-Землянского.

Он работал пиарщиком Шамана с 2022 года. До этого Коробков-Землянский был пресс-секретарем звезды эстрады Филиппа Киркорова.

Пиарщика похоронят 13 ноября. На каком кладбище, пока неизвестно.