Названа возможная причина смерти пресс-секретаря Шамана

Журналист и пресс-секретарь певца Шамана Антон Коробков-Землянский умер, предположительно, из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Источник телеканала уточнил, что причиной смерти Коробкова-Землянского могла стать острая сердечная недостаточность. По предварительным данным, журналист почувствовал сильное недомогание в своей московской квартире. Медики, которых вызвала супруга менеджера, констатировали его смерть.

Певец Шаман подтвердил уход из жизни своего пресс-секретаря и посвятил ему прощальный пост. Антон Коробков-Землянский скончался в возрасте 40 лет. С Дроновым он сотрудничал с 2022 года. «Европейская медиагруппа», в которой работал Коробков-Землянский, также выразила соболезнования его семье.