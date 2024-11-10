Пресс-секретарь Шамана Коробков-Землянский скоропостижно умер в 40 лет

По данным «Московского комсомольца» , деятель шоу-бизнеса почувствовал себя плохо в московской квартире и начал задыхаться. Супруга вызвала медицинскую бригаду, но спасти 40-летнего мужчину врачи не смогли и констатировали смерть.

«К сожалению, да», — так он ответил просьбу подтвердить уход из жизни пресс-секретаря артиста.

Уроженец Красноярского края, Антон Коробков-Землянский начал карьеру на местном телевидении. В Москву переехал в 2007 году и работал на Первом канале.

В шоу-бизнес Коробков-Землянский пришел на должность пресс-секретаря Филиппа Киркорова в 2015 году. С королем российской эстрады он проработал два года. К команде Шамана Коробков-Землянский присоединился в 2022-м.