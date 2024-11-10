Пресс-секретарь Шамана Коробков-Землянский скоропостижно умер в 40 лет

Внезапное ухудшение здоровья стало причиной смерти пресс-секретаря исполнителя Шамана Антона Коробкова-Землянского. Его смерть 360.ru подтвердил директор артиста.
«К сожалению, да», — так он ответил просьбу подтвердить уход из жизни пресс-секретаря артиста.
По данным «Московского комсомольца», деятель шоу-бизнеса почувствовал себя плохо в московской квартире и начал задыхаться. Супруга вызвала медицинскую бригаду, но спасти 40-летнего мужчину врачи не смогли и констатировали смерть.
Уроженец Красноярского края, Антон Коробков-Землянский начал карьеру на местном телевидении. В Москву переехал в 2007 году и работал на Первом канале.
В шоу-бизнес Коробков-Землянский пришел на должность пресс-секретаря Филиппа Киркорова в 2015 году. С королем российской эстрады он проработал два года. К команде Шамана Коробков-Землянский присоединился в 2022-м.
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