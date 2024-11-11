Названа дата похорон пресс-секретаря певца Шамана

Пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Шамана) Антона Коробкова-Землянского похоронят 13 ноября. Об этом сообщил ТАСС источник из его окружения.
«Похороны будут в среду, сейчас решается вопрос о том, на каком кладбище», — сказал собеседник агентства.
Коробков-Землянского скоропостижно скончался в возрасте 40 лет. По предварительной информации, журналист умер из-за проблем с сердцем. Супруга менеджера вызвала медиков, которые констатировали его смерть.
Певец Шаман опубликовал прощальный пост с обращением к умершему пресс-секретарю, назвав его другом. Они вместе работали с 2022 года.
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