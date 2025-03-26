Названа стоимость белоснежного гроба Ларисы Голубкиной

Народную артистку Ларису Голубкину похоронили в гробу, стоимость которого может достигать 60 тысяч рублей. Об этом в беседе с News.ru рассказал президент Союза профессиональных ритуальных агентов, шоумен Стас Барецкий.

По его словам, модель «Сириус» в виде ящика считается одним из бюджетных вариантов.

«Гроб сосновый, дешевый, просто покрытый белым лаком. Там даже обычные пластиковые ручки, не позолоченные, только застежки блестящие», — сказал Барецкий.

Он отметил, что такие гробы очень востребованы из–за своей относительно бюджетной цены. На ритуальном рынке они стоят от 40 до 60 тысяч рублей.

Церемония прощания с Ларисой Голубкиной прошла 25 марта в московском храме Святителя Николая на Трех Горах. Звезду советского кино похоронили на Троекуровское кладбище.

Артистка Лариса Голубкина умерла в московском хосписе, ей было 85 лет. В последние годы жизни она сильно страдала от рака и болезни Паркинсона.