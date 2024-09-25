Названа дата прощания и место похорон актера Мадянова
Сын актера Мадянова: отца похоронят на кладбище села Малахово в Раменском
Ушедшего из жизни после продолжительной болезни народного артиста России Романа Мадянова похоронят на кладбище села Малахово в Раменском городском округе в ближайшую пятницу, 27 сентября. Об этом 360.ru сообщил сын артиста Роман.
Он добавил, что церемония прощания пройдет в полдень в Бронницах.
«Прощание в пятницу, 12:00 в Бронницах, Советская улица, 61», — заявил собеседник 360.ru.
В ходе беседы Роман Мадянов — младший отметил, что состояние отца из-за серьезного недуга ухудшилось совсем недавно, но он не оставлял работу и продолжал сниматься, смотря в будущее с оптимизмом.
Актер Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет в среду, 25 сентября. По предварительным данным, причиной смерти стала прогрессирующая злокачественная опухоль легкого.
О проблемах со здоровьем артиста стало известно еще в начале июня, когда в московском Современном Театре Антрепризы отменили все спектакли с участием Мадянова. Об этом сообщал его коллега по сцене Павел Трубинер.
Работавший вместе с Мадяновым над сериалом «Участок» актер и режиссер Александр Мохов назвал ушедшего артиста эпицентром компаний. По его словам, это был самый веселый человек, который обладал огромным актерским талантом.
Вклад Мадянова в кинематограф оценили его коллеги, которые вручили ему за сыгранные роли четыре кинопремии «Ника» и две премии «Золотой орел».