Названа дата прощания и место похорон актера Мадянова

Ушедшего из жизни после продолжительной болезни народного артиста России Романа Мадянова похоронят на кладбище села Малахово в Раменском городском округе в ближайшую пятницу, 27 сентября. Об этом 360.ru сообщил сын артиста Роман.

Он добавил, что церемония прощания пройдет в полдень в Бронницах.

В ходе беседы Роман Мадянов — младший отметил, что состояние отца из-за серьезного недуга ухудшилось совсем недавно, но он не оставлял работу и продолжал сниматься , смотря в будущее с оптимизмом.

Актер Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет в среду, 25 сентября. По предварительным данным, причиной смерти стала прогрессирующая злокачественная опухоль легкого.

О проблемах со здоровьем артиста стало известно еще в начале июня, когда в московском Современном Театре Антрепризы отменили все спектакли с участием Мадянова. Об этом сообщал его коллега по сцене Павел Трубинер.

Работавший вместе с Мадяновым над сериалом «Участок» актер и режиссер Александр Мохов назвал ушедшего артиста эпицентром компаний. По его словам, это был самый веселый человек, который обладал огромным актерским талантом.

Вклад Мадянова в кинематограф оценили его коллеги, которые вручили ему за сыгранные роли четыре кинопремии «Ника» и две премии «Золотой орел».