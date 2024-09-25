Сын актера Мадянова рассказал о последних днях отца

Сын актера Мадянова: отец работал до последнего и никого не беспокоил недугом

Ушедший из жизни заслуженный артист России Роман Мадянов, несмотря на ухудшение своего состояния, работал и снимался в кино до последних дней. Об этом 360.ru рассказал сын артиста Роман.

Он подчеркнул, что состояние отца в последнее время ухудшилось, но Мадянов-старший не потерял своего оптимизма.

«Продолжал сниматься и на съемках никого не беспокоил своим недугом настолько, насколько это возможно», — заявил собеседник 360.ru.

Роман добавил, что в момент смерти его рядом с отцом не было. Единственное, что ему известно — актеру стало плохо, он побледнел и успел присесть, после чего ушел из жизни. Родные практически сразу вызвали скорую, но прибывшие медики констатировали смерть.

По неподтвержденным данным, последние годы Роман Мадянов боролся со злокачественной опухолью в бронхах и легком. В среду, 25 сентября, народный артист России ушел из жизни.

Он прославился сыгранными ролями в сериалах «Штрафбат» «Солдаты» и «Домашний арест», фильмам «Левиафан», «Весенние перевертыши». За свои работы Мадянов четыре раза получал кинопремии «Ника» и два раза — «Золотого орла».